Cluster au sein du personnel: le plus grand Colruyt de la région bruxelloise est FERMÉ

Le magasin d'alimentation Colruyt situé chaussée de Mons à Anderlecht a été fermé mercredi en raison de la détection d'un cluster au sein de l'équipe du personnel, a indiqué en matinée la porte-parole du groupe Colruyt Hanne Poppe. Une autre équipe est en train d'être mise sur pied dans l'objectif de rouvrir le magasin dès jeudi matin.

Ce sont 7 cas qui ont été détectés en peu de temps au sein d'une équipe qui compte un peu plus de 40 personnes. De plus, deux autres collaborateurs sont en quarantaine dans l'attente du résultat de leurs tests. "Après avoir évalué la situation avec le médecin d'entreprise, et dans le souci de protéger nos collaborateurs et leurs familles ainsi que nos clients, nous avons décidé de placer l'entièreté de l'équipe du magasin en quarantaine", explique Hanne Poppe.

"S'agissant du plus grand magasin en région bruxelloise, remplacer toute une équipe demande de la préparation. C'est la raison pour laquelle le magasin sera fermé aujourd'hui. Une équipe de remplacement prendra les rênes du magasin dès jeudi matin."

Une équipe de nettoyage a été mobilisée pour désinfecter entièrement le site en vue de la réouverture du magasin jeudi matin. Le groupe Colruyt avait connu un cas similaire avant l'été dans le Colruyt de Kuurne en Flandre. Plusieurs membres du personnel avaient été testés positifs. L'ensemble de l'équipe avait alors été mis en quarantaine et avait été remplacé par une autre équipe. Hormis ces deux clusters, les cas de contaminations étaient ponctuels.

