Allemagne: des dizaines d'objets d'art exposés sur l'île aux musées de Berlin endommagés

Plusieurs dizaines d'objets d'art et d'antiquités exposés sur l'île aux musées de Berlin ont été endommagés début octobre dans ce qui s'apparente à une série d'attaques ciblées, a indiqué mercredi matin la police locale, confirmant des informations parues dans la presse. Une enquête a été ouverte.

Un liquide huileux a été vaporisé sur une septantaine d'objets anciens, parmi lesquels des sarcophages égyptiens, des sculptures en pierre et des peintures du 19e siècle. Les objets vandalisés étaient exposés dans diverses salles du complexe culturel qui abrite l'une des plus riches collections d'œuvres d'art au monde. Des oeuvres ont ainsi été détériorées au musée de Pergame, d'autres au "Nouveau musée" (Neues Museum) ou encore dans la galerie nationale (Alte Nationalgalerie). Pour l'hebdomadaire allemand Die Zeit, il s'agit de "l'un des actes de vandalisme les plus importants perpétrés sur des objets d'art et d'antiquité qu'ait connu l'Allemagne en période d'après-guerre". L'attaque s'est produite le 3 octobre, anniversaire de la réunification allemande et jour de fête nationale. L'enquête doit déterminer si cette date a été délibérément choisie. D'après le quotidien allemand Tagesspiegel, les visiteurs qui ont sillonné le complexe culturel ce jour-là sont priés de partager toute information avec la police. L'île aux musées est reprise sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco et attire de nombreux curieux dans la capitale allemande.