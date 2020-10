Samuel Paty: hommage national au professeur assassiné ce soir, car "toucher à un enseignant, c'est toucher au fondement-même de la République"

La France rend mercredi un hommage national à Samuel Paty à la Sorbonne, alors que sept personnes sont présentées dans la journée à un juge antiterroriste en vue d'éventuelles mises en examen après l'assassinat sauvage de l'enseignant de 47 ans.

Le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, présidera un hommage rendu à Samuel Paty en présence de 400 invités dont une centaine d'élèves d'établissements d'Ile-de-France. La cérémonie débutera à 19h30 dans la cour de la Sorbonne, lieu symbolique de l'esprit des Lumières et de l'enseignement. L'épouse du président, Brigitte Macron, ne pourra pas y assister - elle a eu un contact à haut risque avec une personne atteinte du covid-19 - elle a donc écrit une lettre ouverte dans laquelle elle s'adresse évidemment à Samuel Paty, à sa famille, mais aussi à l'ensemble du corps des professeurs en France: "Aujourd'hui avec vous nous sommes tous profs. Etre prof, c'est transmettre et anticiper. C'est entrer dans une classe et s'y sentir à sa juste place. C'est développer l'esprit critique des élèves pour les rendre libres. C'est repérer une lueur que l'on a pu allumer dans les yeux des élèves. C'est aussi remarquer quand ils décrochent et aller les récupérer. Tout cela, Samuel vous le saviez, et mieux encore, vous l'incarniez car vous aviez la plus haute idée de ce qu'est le métier d'enseignant".

"Toucher à un enseignant, c'est toucher au fondement-même de la République"

Comment expliquer cette mobilisation des plus hautes instances de l'Etat français après l'assassinat d'un enseignant? Notre grand Reporter Christophe Giltay apportait son analyse sur le plateau du RTL INFO 13H ce mercredi. Selon lui, cela s'explique par la force symbolique que les enseignants représentent dans la République française. "L'hommage aura donc lieu à la Sorbonne, un lieu hautement symbolique, puisque c'est la plus prestigieuse université française, fondée au treizième siècle par Robert de Sorbon. On enterre les militaires aux Invalides, et l'on rend hommage aux enseignants à la Sorbonne. C'est dire toute la force que représentent les enseignants en France. Toucher à un enseignant, c'est toucher au fondement-même de la République. Pourquoi? Parce que ce sont les enseignants qui ont fait la République, après la chute du second Empire, avec l'école obligatoire à partir de 1882 et avec la séparation de l'Eglise et de l'Etat à partir de 1905. C'est l' époque où Charles Péguy les avait surnommés les "Hussards noirs de la République", ça voulait dire qu'ils étaient en première ligne pour imposer des idées républicaines. Or aujourd'hui, on est bien loin des Hussards noirs de la République. Souvent les enseignants en France se battent dans des classes surchargées face à des élèves qui refusent leur valeur. On m'a rapporté ainsi le cas d'un professeur qui annonçait qu'il allait étudier Marcel Proust avec ses élèves. Un élève s'est levé et a dit, "Je ne veux pas, c'est un juif et un homosexuel". On peut espérer que la mort de Samuel Paty permettra de reprendre les choses en main et de remettre les Hussards noirs au coeur de la République. Sinon, c'est la République qui va disparaître".