Cette expérience théâtrale en rue est conçue pour être jouée en pleine crise sanitaire: "C'est assez jouissif pour les spectateurs"

Si le public ne va plus au théâtre, le théâtre ira voir le public. C'est un peu la philosophie de l'expérience théâtrale "Contact". Son producteur, Damien Locqueneux était l'invité du RTL INFO 13h.

"Contact" est une expérience théâtrale dans la rue. Damien Locqueneux, son producteur, était l'invité de Simon François dans le RTL info avec VOUS. Il nous explique comment cette expérience a été réalisé en pleine la crise. "Ce spectacle a été créé à Paris pendant le confinement pour être joué directement pendant le confinement. Ce sont des artistes qui se sont réunis pour trouver une solution, pour pouvoir faire du spectacle vivant malgré une période difficile et qui reste de l'être pour un certain temps. La rue est vraiment le meilleur endroit puisqu'on peut garder la distanciation physique, on peut être en petit comité et on peut utiliser la rue comme décor, comme mobilier. On a rien avec nous à part la rue"

Cette expérience est donc une façon de s'adapter à la crise sanitaire. "On est parti sur histoire qui ne parle pas du tout de covid mais on a intégré la dimension d'une histoire qui s'inscrit dans une monde où la distanciation physique est devenue la norme. On se dirige de plus en plus vers un monde comme celui-ci."

La technologie s'invite au coeur du spectacle. "Au travers de la technologie, on va retrouver du lien. Les gens s'inscrivent sur le site internet (http://tobiartsproductions.be/nos-productions/contact-lexperience-theatrale-distanciee-et-immersive/). On leur demande de télécharger une application. Ils viennent avec leur matériel: leur smartphone et leurs écouteurs. Ensuite tout le monde se connecte à un flux audio, à une bande son qui est la même pour tous (pour les comédiens et les spectateurs). Ils vont pouvoir, avec leurs écouteurs, rentrer dans la tête des personnages. On a accès à ce qu'elle pense, ce qu'elle veut dire et ne veut pas dire. C'est assez jouissif pour les spectateurs. En plus, ils ne sont que 17 à vivre cette expérience hors du commun. c'est aussi très drôle de voir la tête des gens qui ne sont pas spectateurs mais qui voient qu'il y a quelque chose qui se passe"

Les acteurs jouent et parlent de temps en temps mais il y a une véritable synchronisation des lèvres, au même titre qu'un doublage de film. "Ils bougent leurs lèvres exactement au même moment que le flux audio que tout le monde entend. C'est beaucoup de travail. On doit apprendre par coeur. C'est beaucoup de travail de corps"