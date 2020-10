Le professeur Jean-Luc Gala de plus en plus isolé: l'UCL se désolidarise de ses propos "contre-productifs"

Depuis le début de la crise du coronavirus, certains experts critiquent les mesures gouvernementales ou tiennent des propos qui relativisent l'importance de l'épidémie. C'est le cas du professeur Jean-Luc Gala, spécialiste des maladies infectieuses à l'UCL, chef de clinique et directeur de l'Unité de menaces biologiques.

A différentes reprises, il a remis en question les déclarations de ses confrères, parmi lesquels figurent l'ex porte-parole interfédéral de lutte contre le coronavirus, Emmanuel André, ou encore Marius Gilbert, directeur de recherche au Fond National de la Recherche Scientifique et épidémiologiste à l'ULB (Université Libre de Bruxelles).

Une attitude qui passe mal dans le monde scientifique et politique. Récemment, sur le plateau de l'émission néerlandophone Terzake, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a estimé que le professeur était "incroyablement désinvolte". Le 14 octobre dernier, le porte-parole néerlandophone de lutte contre le coronavirus dénonçait les conséquences dramatiques que peuvent avoir des discours de banalisation du virus: "Dans les régions où il y a des discours qui minimisent l'importance de l'épidémie ou la sévérité de l'épidémie, on constate qu'il y a plus de cas et parfois aussi plus de décès, expliquait Steven Van Gucht, qui tentait d'expliquer pourquoi une partie de la population ne suivait pas les mesures sanitaires.

Ce mercredi, c'est au tour des Cliniques universitaires Saint-Luc de réagir. Dans une série de deux tweets, les Cliniques ont pris leurs distances avec les propos tenus par leur chef de clinique. "En tant qu'acteur académique majeur en Belgique, les Cliniques Universitaires Saint-Luc ont à cœur de participer activement au débat public par la voie, notamment, de leurs experts scientifiques. Les Cliniques tiennent néanmoins à se distancier sans équivoque des interventions contre-productives du Pr Jean-Luc Gala dont les propos sont contraires aux valeurs et au positionnement scientifique de l'institution".

