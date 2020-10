La commune de Saint-Gilles a inauguré une vélothèque

(Belga) Une vélothèque (Vélotheek), disposant d'une flotte de quelque 70 vélos, a été inaugurée mercredi place Morichar à Saint-Gilles, en présence de dizaines d'enfants présents dans le cadre de l'événement Vollenbike.

Les vélos sont stockés sur 2 sites, à savoir les écoles Les 4 saisons et Peter Pan. Un parcours entre les deux établissements scolaires a été effectué avec les enfants mercredi en fin de journée. Les vélos sont mis en prêt à la disposition des écoles communales et du réseau des écoles néerlandophones. Les enseignants peuvent les réserver au moyen d'une plate-forme en ligne afin d'organiser des sorties scolaires ou des cours de formation à la pratique cycliste. Les vélos pourront aussi être utilisés lors d'événements de promotion du vélo comme le Vollenbike, lors duquel des cours sont dispensés aux enfants et aux adultes. La flotte compte également des vélos pour adultes. "C'est important d'apprendre aux plus jeunes à rouler en vélo, car beaucoup de gens ont peur de rouler en ville en vélo", estime Catherine Morenville, échevine de la Mobilité à Saint-Gilles. "Des enfants n'ont pas de vélo chez eux pour apprendre à en faire. Il y a aussi des parents qui ne roulent pas en vélo. La Vélotheek va permettre un accès aux vélos à tous. Ils seront entretenus et pourront être utilisés pour des formations, pour apprendre aux enfants à rouler en ville. Ils pourront après venir à l'école sans peur. On est en train de former les prochaines génerations de cyclistes urbains." La Vélotheek est portée par la commune de Saint-Gilles avec le soutien de l'agence régionale Bruxelles-Mobilité, de la fondation Roi Baudouin (fonds Bikes in Brussels) et de l'association Pro Velo. Une bourse aux vélos d'occasion sera par ailleurs organisée samedi dans l'ancien tri postal, situé avenue Fonsny.