Ixelles: 3 avis défavorables pour des projets immobiliers sur le site de La Plaine

(Belga) La commission de concertation qui s'était réunie mercredi dernier autour des projets du promoteur Universalis Park sur le site universitaire de La Plaine à Ixelles a rendu 3 avis défavorables pour des projets immobiliers et deux avis favorables sous conditions pour l'aménagement d'une entrée du site et un projet de logements publics s'ils sont sociaux, a indiqué mercredi le cabinet de l'échevin ixellois de l'Urbanisme Yves Rouyet.

Un permis de lotir a été délivré par la Région avec l'aval de l'ancienne majorité communale. Les demandes de permis d'urbanisme qui ont été étudiées par la commission de concertation concernent la mise en œuvre de ce permis de lotir. "Quand je suis arrivé comme échevin, comme j'étais contre ce type d'urbanisation sur le site de La Plaine, on est allé en recours contre le permis de lotir de la Région et on a plaidé devant le Collège d'urbanisme pour motiver ce revirement de la commune", rappelle Yves Rouyet. "A l'été 2019, en l'absence de réunion de gouvernement, l'avis a été considéré favorable. Les riverains ne s'étaient pas mobilisés avec la commune quand on est allé en recours contre le permis de lotir, mais se mobilisent aujourd'hui contre les permis d'urbanisme qui se conforment au permis de lotir. C'est un peu trop tard. On a quand même rendu des avis défavorables basés sur certains aspects des projets. Le problème c'est que la Région risque de rendre un avis favorable vu que les permis d'urbanisme se conforment au permis de lotir." Pour le lot 3, qui a reçu un avis défavorable, le projet est repris à zéro. L'échevin explique que l'avis rendu a permis d'indiquer une marche à suivre même si la densité et l'implantation au sol risquent de rester le nerf de la guerre. "On leur a conseillé de partir des qualités paysagères du site plutôt que de penser à aménager les abords du bâtiment après sa conception, de développer des fonctions pertinentes sur un site universitaire comme des logements étudiants mais aussi des fonctions qui peuvent servir l'université, de proposer des constructions exemplaires en matière de développement durable étant donné la nature du site..." (Belga)