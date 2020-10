Un reconfinement n'est PAS à l'ordre du jour: voici les signes qui rassurent avant le comité de concertation de vendredi

Vous le savez sans doute: un nouveau comité de concertation aura lieu vendredi. Autorités fédérales et fédérées (régions, etc) devraient annoncer de nouvelles mesures, et vu la situation actuelle, vous êtes nombreux à vous inquiéter, via notre bouton orange Alertez-nous.

Pas un comité d'urgence



Démêlons avec vous le vrai du faux : le reconfinement n'est a priori pas à l'ordre du jour. Effectivement, c'est plutôt un comité de concertation en mode mineur qui est prévu jusqu’ici.

Première fausse idée : croire qu'on le re-convoque en urgence. C'est faux, il était prévu depuis vendredi dernier, dès la fin du comité de concertation précédent. Parce que tout n'avait pas été réglé, et des discussions avec des personnes de terrain dans plusieurs secteurs étaient nécessaires.

Demain, il est donc prévu de repasser en revue, une série de protocoles. Les marches à suivre dans plusieurs secteurs, comme la culture. Le sport. Pour voir si les précautions prévues, ne doivent pas être adaptées. Un peu comme les acteurs de l'enseignement l'ont fait mercredi, à propos des écoles francophones.

De Croo absent de la conférence de presse

D'ailleurs, la meilleure preuve qu'il n'est pas prévu de faire de grandes annonces dramatiques, c'est qu'en terme de communication, le Premier Ministre ne devrait pas être présent, en conférence de presse, après le comité de concertation fixé à 14h demain.

S'il y a des informations à transmettre à la population, c'est le commissaire au Covid, Pedro Facon, qui fera face aux caméras.

Ces derniers jours, si certains de vos amis ont refait leur stock de papier toilette, si certains de vos collègues ont pris les paris sur l'annonce d'un re-confinement, c'est qu'ils sont un peu pessimistes. Ou tout simplement un peu en avance...

La vraie évaluation des mesures de restriction, couvre-feu, fermeture de l'horeca, aura plutôt lieu dans les semaines qui viennent.

