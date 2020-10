Lactalis: une association de victimes demande une enquête judiciaire

L'association pour la santé des enfants, qui avait défendu les familles victimes du lait contaminé aux salmonelles, a réclamé jeudi l'ouverture d'une enquête judiciaire suite aux révélations sur les "méthodes frauduleuses" du groupe laitier Lactalis.

L’association "demande expressément l’ouverture d’une enquête afin que les actes frauduleux évoqués par les journalistes puissent être vérifiés et fassent l’objet de poursuites et de sanctions appropriées", écrit-elle dans un communiqué de presse, parlant de faits "particulièrement graves" de "mouillage du lait" ou de "recyclage de fromages tombés au sol", relatés par le média d'investigation Disclose.

"Au vu de ce qui est évoqué dans les articles, il y a matière à ce que le parquet se saisisse", a déclaré à l'AFP Quentin Guillemain, président de l'association, citant aussi les atteintes au droit de l'environnement reprochées au groupe laitier.

"Cette entreprise bénéficie d'une certaine impunité, il va falloir que ça cesse", a-t-il ajouté.

Selon Disclose, "entre 2010 et aujourd'hui (...) 38 usines Lactalis ont été ou sont toujours en violation du code de l'environnement" en France, "soit plus de la moitié des 60 établissements recensés et analysés dans le cadre de cette enquête". Disclose s'est basé sur des documents issus des Directions régionales de l'environnement (DREAL) et des Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Disclose cite aussi une experte qui affirme que les documents obtenus par le média en ligne attesteraient que Lactalis pratique le "mouillage du lait", une pratique consistant "à standardiser le taux de protéines dans le lait en y ajoutant du perméat, un liquide à faible teneur en protéines, permettant d’augmenter les volumes pour un coût de production moindre".

En avril 2000, Lactalis avait démenti des informations similaires parues dans le Canard Enchaîné.

Contacté par l'AFP jeudi, Lactalis n'avait pas donné suite dans l'immédiat.