A Bangkok, la "CIA" nourrit la rue

Avec leur étonnante capacité à se déployer sur les sites des rassemblements pro-démocratie quotidiens avant même les manifestants et la police, les vendeurs ambulants de nourriture de Bangkok se sont vus décerner le sobriquet de "CIA".

Après l'imposition la semaine dernière d'un décret d'urgence, levé jeudi, les protestataires ont bravé l'interdiction de rassemblement en organisant des manifestations quotidiennes et simultanées dans divers lieux de la capitale annoncés au dernier moment.

Rattapol Sukpa, qui propose des boulettes de viande, surveille Facebook et les sites d'informations pour détecter dès que possible les nouveaux rendez-vous pour des manifestations.

"Je gagnais bien ma vie mais on vend bien plus vite sur les sites des manifestations", explique à l'AFP ce jeune homme de 19 ans près du Monument de la Victoire. Pour lui, les affaires sont florissantes depuis les débuts du mouvement en juillet. Et son rythme de travail quotidien est plus équilibré.

"Vendre dans les manifestations, c'est mieux parce que d'habitude je termine à minuit mais quand je vends dans les manifestations je peux rentrer à la maison vers 20H00" après avoir tout écoulé, dit-il.

La contestation exige la démission du Premier ministre Prayut Chan-O-Cha, un général porté au pouvoir par un coup d'Etat en 2014 et légitimé par des élections controversées l'année dernière.

Elle demande aussi une révision de la Constitution, jugée trop favorable à l'armée et ose réclamer une réforme de la puissante et richissime monarchie, un sujet tabou dans le pays il y a peu.

En marge des rassemblements se déroule une véritable fête gastronomique. Au menu: petites saucisses rondes --une spécialité des provinces du Nord-Est-- accrochées en chapelet à la carriole d'un vendeur en attendant d'être frites et servies avec du chou dans un sac en plastique, hotdogs, soupes, boissons fraîches, fruits marinés ...

- Cuisiner pour la démocratie -

Certains vendeurs ambulants installent de véritables petites cuisines à l'arrière de leur moto.

Vendre à des foules de dizaines de milliers de personnes rapporte de plus en plus, observe Anucha Noipan, 21 ans, qui offre du poulet frit. Son commerce lui rapportait auparavant 97 dollars (82 euros) par jour.

"Mais depuis que j'ai commencé à vendre sur les sites de manifestations, j'ai doublé mes recettes quotidiennes à environ 6.000 bahts (162 euros)".

Nouveau-venu dans le métier, Anucha travaillait auparavant dans une plantation d'hévéas. Il se dit d'accord avec les revendications du mouvement et ne veut pas vendre sa marchandise dans les rassemblements rivaux organisés par des partisans de la monarchie.

"Je ne crois pas avoir les mêmes idées politiques que les Chemises jaunes" (désignation des pro-monarchie dont le jaune est la couleur), dit-il.

La tension a grimpé la semaine dernière, avec l'usage de canons à eau pour disperser une manifestation et des dizaines d'arrestations.

A côté des cuisses de poulet qui grésillent dans sa poêle, Nattapol Sai-ngarm assure être conscient des risques qu'il court. Mais la crise économique suscitée par la pandémie ne lui laisse pas grand choix.

"D'habitude, j'avais peur" des mesures répressives de la police, dit-il à l'AFP. "Mais je viens chaque jour et je me suis habitué".