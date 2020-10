L'Europe se pare de bleu à l'occasion de la Journée des Nations Unies

(Belga) De nombreux bâtiments et lieux iconiques à travers l'Europe seront illuminés en bleu le samedi 24 octobre, Journée des Nations Unies, afin de commémorer le 75e anniversaire de l'Organisation. Parmi eux, certaines des institutions européennes et l'Hôtel de Ville de Bruxelles sur la Grand-Place.

L'Organisation des Nations Unies (Onu) a vu le jour le 24 octobre 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette date est depuis lors inscrite au calendrier comme la Journée des Nations Unies. L'organisation internationale lance, à l'occasion de ce jubilé, l'initiative "Turn Europe UN Blue" (Colorons l'Europe en bleu-Nations Unies, NDLR). Des monuments, ponts, hôtels de ville et musées seront illuminés de la couleur officielle des Nations Unies l'espace d'une soirée qui marque cette année le 75e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945, indique le Centre régional d'information pour l'Europe occidentale (UNRIC), basé à Bruxelles. "Nous sommes face à des défis d'une ampleur colossale. Nous pouvons les surmonter, si nous coopérons et faisons preuve de solidarité. C'est la raison d'être des Nations Unies. En ce jour d'anniversaire, j'invite les femmes et les hommes du monde entier à s'unir. L'Organisation des Nations Unies n'est pas seulement à vos côtés: elle vous appartient; c'est vous, c'est nous, les peuples", déclare le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Dans la capitale belge, ce sont l'Hôtel de Ville de Bruxelles et certains bâtiments de l'UE, tels que le Conseil européen et le Berlaymont de la Commission, qui se pareront de bleu. Le Palais d'Egmont, le Palais des Beaux-Arts (BOZAR), l'Hôtel de Mérode ainsi que les hôtels de ville d'Uccle et Termonde s'envelopperont eux aussi de la couleur des Nations Unies. La liste complète des bâtiments dont la participation a été confirmée se trouve sur le site https://unric.org/fr/onu75-bleu/. (Belga)