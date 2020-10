Les deux jeunes louves tuées en Flandre ont été autopsiées: voici les résultats

Les louveteaux qui ont été percutés en bord de route au Limbourg au début du mois étaient en bonne santé, ressort-il d'analyses de l'Institut de recherche pour la nature et la forêt (INBO).

La première jeune louve tuée avait moins de six mois

Le 9 octobre, une jeune louve a été tuée sur la N74 près d'Eksel. L'animal a été transféré à Opglabbeek en vue d'effectuer un prélèvement ADN par un scientifique de l'Institut de recherche pour la nature et la forêt (INBO). Le cadavre a ensuite été emmené au centre de recherche de Grammont pour une autopsie et un examen génétique afin de déterminer si le loup faisait partie de la meute de Hechtel-Eksel.

L'analyse des dents a confirmé qu'il s'agissait d'un jeune animal. Les premières dents étaient déjà toutes tombées, mais les dents 'adultes' n'étaient pas encore complètement développées. De plus, la troisième molaire de la mâchoire inférieure n'était pas encore percée. Cela veut clairement dire qu'il s'agissait d'une jeune louve de moins de 6 mois, ce qui correspond à l'âge des petits d'August et Noëlla, précise l'INBO.

L'autopsie a révélé de multiples fractures aux pattes et au bassin ainsi qu'au niveau de la colonne vertébrale et du crâne. Le crâne, en particulier, était gravement endommagé avec des saignements clairs le long des oreilles. L'Institut de recherche pour la nature et la forêt présume que l'animal a été touché de plein fouet à la tête. Il présentait également des lésions internes manifestes aux poumons et au foie. La jeune louve pesait environ 20 kg et était en bonne santé. Elle avait déjà constitué une réserve de graisse pour l'hiver à venir et était suffisamment bien musclée pour son âge.

La deuxième louve était aussi en bonne condition

Ce lundi matin, une deuxième jeune louve a été retrouvée morte sur la N76. L'animal était légèrement plus lourd et disposait déjà d'un fin duvet d'hiver. L'Institut de recherche pour la nature et la forêt a relevé des blessures similaires sur la femelle telles que des fractures de pattes avant et arrière et de la voûte crânienne, une déchirure du diaphragme et de la paroi de l'estomac: blessures typiques après une collision avec un véhicule. Cette louve était également en très bonne condition, conclut l'INBO.

