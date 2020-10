Manifestants et policiers en nombre à Schaerbeek: que se passe-t-il?

Des manifestants sont réunis depuis ce jeudi matin devant l’ambassade de Guinée située sur le boulevard Auguste Reyers à Schaerbeek. Les forces de l’ordre appellent au calme.

Ce jeudi matin, des manifestants se sont réunis devant l’ambassade de Guinée dans la commune de Schaerbeek, en région bruxelloise. Isabelle nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. "Manifestation récurrente et en nombre depuis hier au carrefour Reyers, nous écrit-elle. La police est présente avec un canon à eau et des chiens."

"Entre 7h et 9h30 ce matin, j’entendais du djembé. Ensuite, les manifestants se sont un peu dispersés avant de revenir. Vers 11h, ils devaient être 300. La police est arrivée avec un camion," explique-t-elle.

La police de Bruxelles Nord confirme être intervenue sur place, devant l’ambassade afin "de garantir un retour au calme".

Ces manifestations seraient dues au scrutin présidentiel problématique en Guinée et le décès de jeunes partisans de l’opposant Cellou Dalein Diallo. Celui-ci s’est auto-proclamé vainqueur des élections.