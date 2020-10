Vaste opération de police face à un groupe de voleurs itinérants: 16 perquisitions, 33 personnes arrêtées

La police judiciaire fédérale (PJF) a arrêté 33 personnes dans le cadre d’un dossier portant sur un groupe de voleurs itinérants, annonce-t-elle ce jeudi par communiqué. 16 perquisitions simultanées ont été menées par la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale ce mercredi, principalement dans la région de Liège.

"Mi-février 2020, après plusieurs vols qualifiés commis au sein de la zone d’activité économique 'De blauwe toren' à Bruges, le parquet de Flandre occidentale (division de Bruges) avait demandé à la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de l’arrondissement d’ouvrir une enquête. Durant celle-ci, la PJF a été amenée à s’intéresser à un groupe de voleurs est-européens de la région de Liège", indique le service presse de la police fédérale.

D'après le communiqué, le juge d'instruction a ensuite demandé à la PJF et ses partenaires de mener 16 perquisitions simultanées ce mercredi. "La majorité de ces perquisitions ont été effectuées dans la région de Liège. 33 personnes ont été arrêtées durant cette action. Celles-ci comparaîtront devant le juge d’instruction dans les prochains jours", précise le communiqué de la police.

Outre la PJF de Flandre occidentale, plusieurs unités et zones locales sont intervenues: la zone de police (ZP) Bruges, la ZP Spoorkin, la ZP Seraing/Neupré, les PJF de Liège et de Charleroi et les Unités spéciales de la Police Fédérale (DSU).