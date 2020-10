Coronavirus en Belgique: le nombre de cas dans les écoles a plus que doublé en une semaine

Comme dans l’ensemble de la population, le nombre de cas de Covid-19 signalés dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles est en augmentation, révèle l’Office de la Naissance et de l’Enfance dans un communiqué ce jeudi. Il a "plus que doublé entre la deuxième et la troisième semaine d’octobre".

Entre le 12 et le 18 octobre, on a compté 3.612 cas de Covid-19 pour 900.000 élèves en FWB, soit 0,4% des élèves. Au moins 17.429 élèves et étudiants et 836 membres du personnel ont été nouvellement mis en quarantaine entre le 12 et le 18 octobre. Mais ces données sont sous-estimées, selon l’ONE.

L’augmentation du nombre de nouveaux cas constatés au sein des écoles est la plus forte dans les provinces de Liège, du Hainaut et de Namur selon le rapportage.

Pour les enseignants, au moins 78% des membres du personnel nouvellement mis en quarantaine l’ont été suite à un contact étroit avec un autre membre du personnel infecté.

Les 5476 cas (dont 3612 élèves) se répartissent comme suit :

76 élèves de maternelle (mais les élèves de moins de 6 ans ne sont testés qu’exceptionnellement)

834 élèves de primaire (mais les élèves n’y sont testés qu’en cas de symptômes, de contact dans la famille ou s’il y a 2 cas avérés dans leur classe)

2702 élèves de secondaire

673 étudiants dans l’enseignement supérieur non-universitaire

1166 membres du personnel

25 non-précisés

Cela représente 17429 élèves en quarantaine et 836 membres du personnel, soit 18.265 personnes en quarantaine.

Des chiffres sous-estimés

Mais vu l’augmentation des chiffres et la masse de travail que cela représente, "l’ensemble des services PSE et centres PMS-WBE n’ont pas été en mesure de transmettre leurs données complètes pour la semaine du 12/10 au 18/10/20". L’ONE en déduit que "le nombre de cas signalés est incomplet" et que "le nombre de nouvelles mises en quarantaine est sous-estimé". En effet, il n’a par exemple pas été possible de déduire le nombre de personnes mises en quarantaine de 21% des cas signalés.

On le voit sur les graphiques de l’ONE ci-dessous : les courbes s’envolent, surtout dans le secondaire :

Le nombre de cas était de 1596 il y a 2 semaines, 2699 la semaine dernière et 5476 cette semaine.

Le nombre de quarantaines était de 6242 il y a 2 semaines, 10.074 la semaine dernière et 18.265 cette semaine.

Articles du jour

Sophie Wilmès, atteinte du coronavirus, est aux soins intensifs

COVID 19 Belgique : où en est l’épidémie ce jeudi 22 octobre ?