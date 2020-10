Au Nagorny Karabakh, le nombre de morts "s'approche de 5.000", selon Vladimir Poutine

(Belga) Le nombre de morts depuis la reprise des combats fin septembre entre l'Azerbaïdjan et des séparatistes arméniens dans le Nagorny Karabakh "s'approche de 5.000", a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine.

"Selon nos informations, le nombre de morts des deux côtés atteint environ 2.000, ce qui veut dire que le nombre total s'approche des 5.000 tués", a-t-il affirmé, lors d'un forum de discussion diffusé en direct à la télévision. Depuis le 27 septembre, les forces azerbaïdjanaises ont conquis des territoires échappant au contrôle de Bakou depuis les années 1990 et une guerre, dans la foulée de la chute de l'URSS, qui avait fait 30.000 morts et abouti à la sécession de cette région aujourd'hui peuplée quasi-exclusivement d'Arméniens. Selon des bilans partiels, ces nouveaux combats ont fait près de 1.000 morts dont une centaine de civils. Mais les deux camps affirment aussi avoir tués des milliers d'adversaires. "Aujourd'hui, le conflit est dans la pire de ses variantes", a regretté jeudi Vladimir Poutine, alors que la Russie est la principale puissance régionale et entretient de bonnes relations avec les deux camps. Le chef d'Etat russe a indiqué être "en contact permanent" avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. "Nous comprenons qu'une telle situation, quand une partie importante du territoire azerbaïdjanais est perdue, ne peut continuer", a-t-il estimé, évoquant une guerre ayant ses racines dans une "lutte territoriale" et un "affrontement ethnique". L'Arménie a exclu mercredi toute "solution diplomatique" au conflit, sur fond d'efforts jusque là infructueux de la communauté internationale pour négocier un cessez-le-feu durable. Deux trêves humanitaires négociées dernièrement sont restées lettre morte. Les chefs des diplomaties arménienne et azerbaïdjanaise doivent s'entretenir séparément vendredi à Washington avec leur homologue américain, Mike Pompeo. (Belga)