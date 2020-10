Budget bruxellois: 46,5 millions pour le personnel d'aide et de soins

(Belga) Un budget de 46,5 millions d'euros a été dégagé par le gouvernement bruxellois dans le cadre de son projet de budget pour 2021, en faveur du secteur hospitalier public et des maisons de repos publiques (16,5 millions d'euros), ainsi que pour le secteur non-marchand (30 millions).

Selon les cabinets du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), du ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) et de la ministre-présidente de la Commission Communautaire française, Barbara Trachte (Ecolo), le montant prévu pour le non-marchand est destiné à une revalorisation barémique progressive dans les secteurs dépendant de la COCOF et de la COCOM (maisons de repos, maisons de repos et de soins, maisons de soins psychiatriques, institutions d'habitation protégée, services résidentiels pour adultes et pour jeunes en situation de handicap, ...). Ces mesures concernent près de 20.000 travailleurs. Les discussions avec les partenaires sociaux seront entamées "rapidement" afin de déterminer les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce refinancement qui s'étalera sur la période 2021-2024. Le gouvernement bruxellois a également décidé d'affecter 8,75 millions d'euros à une revalorisation du personnel des hôpitaux publics et des maisons de repos publiques en 2020 et jusqu'à 16,5 millions en 2024. Ces montants seront principalement utilisés pour la réintroduction d'une prime de fin d'année et pour le paiement d'un abonnement STIB à l'ensemble de ces travailleurs. Cela concerne plus de 10.000 personnes.