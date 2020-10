Un Mouscronnois a abusé de sa nièce, mineure, à plusieurs reprises: cinq ans de prison

Une peine de cinq ans de prison, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède 37 mois de prison ferme, a été prononcée contre un Mouscronnois, jeudi par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai. Le prévenu, qui a abusé sexuellement de sa nièce, mineure, contestait les faits.

Il affirme avoir confondu une nuisette avec un caleçon...

En janvier 2016, la jeune fille, âgée de moins de 14 ans mais de plus de 10 ans, a craqué quand son père lui a demandé de rester seule avec son oncle. Celui-ci vivait chez eux depuis un an. Elle a raconté que son oncle l'embrassait, touchait ses parties intimes et l'avait violée au moins à cinq reprises depuis son arrivée.

Le jeune homme, poursuivi pour viols et attentats à la pudeur, a contesté les faits devant le tribunal. Cependant, ce dernier a estimé que les accusations portées par la jeune fille étaient crédibles et établies par l'enquête avec notamment des traces du sperme du prévenu retrouvées sur une nuisette portée par la victime, la nuit. Le prévenu avait raconté qu'il s'était essuyé avec ce bout de tissu après s'être masturbé, seul dans sa chambre, et qu'il avait confondu cette nuisette avec son caleçon.

Le tribunal constate qu'il n'aurait pas pu confondre en raison de la différence de taille des deux vêtements et que son empreinte génétique a été retrouvée au niveau de l'entrejambe.

Le ministère public n'a pas sollicité l'arrestation du condamné, qui peut encore faire appel.