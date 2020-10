Quincy Jones entre au capital de la start-up belge Musimap

(Belga) Le célèbre musicien de jazz américain Quincy Jones est entré au capital de la start-up belge Musimap, annonce jeudi soir cette société bruxelloise spécialisée dans l'intelligence artificielle émotionnelle. Il y agira en outre en tant que conseiller spécial en transformant l'espace de recommandations personnalisées.

Musimap est une société d'intelligence artificielle qui utilise la musique pour comprendre le monde émotionnel des utilisateurs grâce à ses capacités de profilage. Quincy Jones, lauréat de 28 Grammy Awards, a eu l'occasion de tester MusiMe, un moteur de profilage psycho-émotionnel qui crée des profils émotionnels pour les auditeurs, détaillant l'humeur, les sentiments et les valeurs en fonction de leur histoire d'écoute, explique la start-up. La star dit avoir été surprise par la précision de son profil de personnalité. Selon elle, "il est évident que le produit a un énorme potentiel". En plus d'être un investisseur, il agira en tant que conseiller spécial, en utilisant sa réputation dans l'industrie pour favoriser les relations et aider l'entreprise à se développer. Le fonds d'investissement et accélérateur de start-up LeanSquare investit également dans Musimap "dans le cadre de son engagement à soutenir le secteur des technologies musicales en Belgique et au-delà". Enfin, l'ancien président de Dolby International, Andreas Spechtler, a également investi dans la société bruxelloise, dont il rejoint le conseil d'administration. (Belga)