Aéroports de Paris: le trafic pourrait plonger jusqu'à 70% en 2020

Le Groupe ADP, qui a perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année à cause de la pandémie, a revu à la baisse ses hypothèses de trafic pour Paris avec une chute pouvant aller jusqu'à 70% en 2020.

L'hypothèse de trafic à Paris Aéroport pour 2020 "est revue à la baisse d'environ -63% à une fourchette comprise entre -65 % et -70%", a indiqué le groupe dans un communiqué vendredi, confirmant que le trafic dans les aéroports parisiens pourrait ne revenir au niveau de 2019 qu'"à la fin de la période comprise entre 2024 et 2027".

"L'impact sur le chiffre d'affaires consolidé du groupe en 2020 serait d'environ -2,3 à -2,6 milliards d'euros", a précisé le groupe.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la baisse du chiffre d'affaires consolidé de l'ensemble du groupe, qui gère directement ou indirectement plus d'une vingtaine d'aéroports dans le monde, est de 52,7% à 1,669 milliards d'euros.

"Compte tenu de sa trésorerie disponible, le groupe n'anticipe pas de difficultés de trésorerie à court terme", précise-t-il.

Le secteur du transport aérien est l'un des plus affectés par la crise et a été quasiment mis à l'arrêt durant les mois d'avril à juin du fait des mesures de confinement et de fermetures des frontières décidées par la plupart des pays du monde afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19.

La reprise du trafic est très progressive et se fait en fonction de la levée des mesures de restriction à la mobilité applicables dans chaque pays.