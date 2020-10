Un policier de la zone de Charleroi au travail malgré un test positif au Covid-19

(Belga) Un policier de la zone de Charleroi, testé positif au Covid-19 et asymptomatique, a continué à travailler sans être mis en quarantaine, a indiqué vendredi la police de Charleroi, confirmant une information de RTL Info. La zone de police locale précise "ne faire qu'appliquer les consignes de la médecine du travail".

Un policier de la zone de police de Charleroi, asymptomatique, a été récemment testé positif au Covid-19. Malgré ce test positif, le policier a pu regagner son travail sans effectuer une quarantaine. Le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP) s'est dit "fortement interpellé" par cette décision et sur l'absence d'une quarantaine. "Le médecin a décidé de lui faire reprendre le travail. C'est fortement interpellant. Quel est le raisonnement du médecin pour juger que le policier n'est pas un danger pour ses collègues et qu'il ne risque pas de contaminer d'autres personnes?" La zone de police locale, via son porte-parole, a indiqué vendredi respecter les consignes établies par la médecine du travail lorsqu'un cas positif de Covid-19 est décelé sur un employé asymptomatique. "Selon la médecine du travail, l'employé positif au virus mais asymptomatique a pour consigne d'aller travailler. S'il y a des symptômes, alors il doit suivre les consignes de son médecin", a précisé David Quinaux, porte-parole de la zone de police. Le risque de propagation au sein de la zone de police est limité. "Des mesures extrêmes sont mises en place. Il y a la distanciation sociale, les gestes barrières mais également la désinfection des locaux. Tout est mis en place pour éviter la propagation du virus au sein de nos services." (Belga)