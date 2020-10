Rappel de la confiture de cerises et jus de pomme vendue dans les Bio Planet

(Belga) De Groene Kans, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (Afsca) a décidé de retirer de la vente la confiture de cerises et jus de pomme concentré (200g) de la marque 't Vlierbos en raison d'une présence possible de morceaux de verre. Le produit a été vendu via les magasins Bio Planet en Belgique.

De Groene Kans demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté. Le numéro du lot concerné est le EP20-0724 avec une date de durabilité minimale du 28/02/2022. Plus d'informations auprès de Sofie Verdonck: 051/51.05.72. (Belga)