Nuages, éclaircies et averses rythmeront le week-end

(Belga) Il y aura d'abord assez bien de nuages, puis progressivement des éclaircies et un temps généralement sec ce vendredi après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'est, il y aura encore un risque de quelques averses temporaires. Les maxima seront compris entre 12 à 18 degrés. Ce week-end, le temps sera variable.

Ce vendredi soir et cette nuit, le ciel deviendra légèrement à partiellement nuageux et il se peut qu'il y ait une averse locale dans le nord­-ouest. Ailleurs, le temps sera sec. Sur le relief, des nuages bas pourront réduire la visibilité. Les minima se situeront entre 7 et 12 degrés. Ce samedi, le ciel deviendra très nuageux, voire couvert, dans le sud­ est, avec de légères pluies ou bruines par moments. En raison des nuages bas, la visibilité en Haute Ardenne sera limitée. Ailleurs, le temps sera généralement sec, bien qu'il y ait la possibilité d'une averse éparse. Dans le courant de la journée, de brèves éclaircies seront possibles ici et là, surtout dans l'ouest et le nord du pays. Les maxima varieront entre 12 degrés sur les hauteurs ardennaises et 16 ou 17 degrés ailleurs. Dimanche matin, une perturbation abordera l'ouest du pays avec des pluies, localement abondantes. En cours de journée, elle transitera vers le centre et l'est tandis qu'un temps plus variable reviendront par l'ouest avec quelques éclaircies mais aussi encore l'une ou l'autre averse. Les maxima varieront de 11 degrés en Haute Ardenne à 15 degrés dans l'ouest. Lundi, le temps devrait rester sec avec une alternance entre éclaircies et nuages. Les températures devraient être comprises entre 11 et 15 degrés. (Belga)