Coronavirus en Belgique: #minuitmoinsune, le tweet de Marius Gilbert pour mobiliser les influenceurs

"Aidez-nous", exhorte l'épidémiologiste Marius Gilbert sur son compte Twitter. "Il est #minuitmoinsune votre influence peut sauver des vies, nos hôpitaux sont au bord du gouffre."



L'expert en appelle à la mobilisation des influenceurs sur les réseaux sociaux, qu'ils aient 100, 1000 ou 100.000 abonnés. "Aidez-nous à faire comprendre que renoncer à une fête, ce n'est pas renoncer à la vie, à l'amitié ou à l'amour. Que c'est temporaire, ça passera, que c'est protéger les plus faibles en bout de chaîne, que c'est faire preuve de lien, d'humanité", peut-on lire sur le compte Twitter de Marius Gilbert.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: LES NOUVELLES MESURES

La Belgique a franchi le cap des 10.000 infections quotidiennes, et tous les indicateurs sont en augmentation, que ce soit le nombre d'hospitalisations, les décès ou le nombre de lits occupés dans les unités de soins intensifs. Face à de tels constats alarmants, Marius Gilbert demande à toutes les couches de la population d'agir, même sur les réseaux sociaux.

"Le masque est la capote du corona"

Pour faire passer son message, l'épidémiologiste utilise une comparaison qui devrait parler à tout le monde. "Aidez-nous à dire que le masque est la capote du corona. Un truc idiot, un truc pas cher, un truc pas beau, un truc qu'on a dans la poche et qu'on sort quand on aime ou respecte celui ou celle à qui on parle."

Nous devons marcher en nous aidant les uns les autres

Plus que jamais, selon Marius Gilbert, l'heure est à la prudence et la solidarité. "Aidez-nous à dire que cette crasse nous concerne tous, que nous devons marcher en nous aidant les uns les autres."

Pour faire passer ce message, l'épidémiologiste utilise le #minuitmoinsune, l'expression de l'urgence de la situation actuelle en Belgique. Autrement dit, c'est maintenant qu'il faut agir, selon l'expert.

Un hashtag déjà relayé

En à peine quelques heures, sur Twiiter, le hashtag lancé par Marius Gilbert a été largement relayé, à la fois par les politiques de notre pays, mais aussi par quelques influenceurs, dont Jill Vandermeulen, que vous voyez très souvent sur RTL TVI. La créatrice de contenu, qui a plus de 300.000 abonnés sur Instagram, a réagit en story à l'appel de Marius Gilbert.



