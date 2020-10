Coronavirus: la Wallonie impose de nouvelles restrictions pour les visites dans les maisons de repos

Le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus ce vendredi matin. Quelques heures plus tard, les gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont annoncé encore de nouvelles mesures sur leur territoire et pour les compétences qui les concernent.

Parmi les nouvelles décisions prises côté francophone, Elio Di Rupo a annoncé que les visites dans les maisons de repos et de soins étaient limitées à maximum de 1 visiteur par résident. Ce sera toujours le même durant 15 jours. Après ce cycle de 15 jours, soit le visiteur recommence un nouveau cycle de visites de 15 jours, soit un nouveau visiteur entame ce nouveau cycle de visites de 15 jours. Les visites doivent être exclusivement organisées dans un espace spécialement dédié.

Les visites en chambre ne sont pas autorisées, sauf pour les situations exceptionnelles de fin de vie ou en présence d'un syndrome de glissement. Lors des visites, le port du masque chirurgical est obligatoire pour les visiteurs et les résidents. Une hygiène des mains au début et après la visite doit être respectée. La distanciation physique de 1,5 mètre doit aussi être respectée. Les locaux doivent être aérés.

COVID 19 Belgique : où en est l'épidémie ce vendredi 23 octobre?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: LES NOUVELLES MESURES