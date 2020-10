Coronavirus: la Wallonie ferme les salles de sport et de fitness

Le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus ce vendredi matin. Quelques heures plus tard, les gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont annoncé encore de nouvelles mesures sur leur territoire et pour les compétences qui les concernent.

Parmi les nouvelles décisions prises côté francophone, les salles de sport devront fermer ainsi que les piscines.

Voici les différences mesures dans le secteur du sport qui nous été transmises par communiqué ce vendredi soir:

• Les compétitions sportives et les entrainements, tant en intérieur qu’en extérieur, sont interdits pour les plus de 12 ans.

• Les compétitions sportives et les entraînements, tant en intérieur qu’en extérieur, pourront bien avoir lieu pour les jeunes jusque 12 ans, et un proche pourra accompagner chaque jeune.

• Les compétitions sportives professionnelles pourront se poursuivre en extérieur et en intérieur, mais à huis clos.

• Les vestiaires et buvettes des clubs sportifs resteront fermés.

• Les piscines seront fermées.

• Les stages sportifs sont autorisés dans le respect des dispositions précitées.