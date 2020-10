Coronavirus en Belgique: après la Wallonie, Bruxelles va-t-elle également durcir ses mesures?

Un nouveau tour de vis a été donné vendredi par le gouvernement pour les sports et loisirs. Les différents gouvernements du pays se sont accordés sur une série de nouvelles mesures qui restreignent un peu plus les possibilités de proximité physique. Elles seront d'application dès ce vendredi et jusqu'au 19 novembre. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a insisté sur la responsabilité collective des Belges et les a appelé à former une "équipe" animée par l'esprit de solidarité.

Après les mesures annoncées par le gouvernement fédéral ce vendredi matin, la Région wallonne et la Fédération souhaitaient appliquer davantage de mesures sur leur territoire. Auditoires fermés, compétitions et entraînements sportifs suspendus, couvre-feu de 22h à 6h du matin sur l'ensemble du territoire...Vous retrouvez ici l'ensemble des mesures annoncées par les ministres-présidents Elio Di Rupo et Pierre-Yves Jeholet.

Pour ce qui est de la Région bruxelloise, il faudra attendre ce samedi après-midi pour savoir si de nouvelles mesures ont été décidées. Une réunion est prévue entre Rudi Vervoort et les maires des 19 communes de Bruxelles. Les autorités décideront si elles emboîtent le pas de la Wallonie en imposant des mesures plus strictes que celles que nous connaissons actuellement.

COVID 19 Belgique : où en est l'épidémie ce samedi 24 octobre?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: LES NOUVELLES MESURES