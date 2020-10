Un ciel nuageux jusqu'en fin de journée

(Belga) Il fera partiellement à très nuageux avec de faibles précipitations isolées samedi après-midi, surtout en Haute Belgique, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront de 11 ou 12 degrés sur les hauteurs ardennaises à 16 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-sud-ouest avec des rafales jusqu'à 65 km/h.

Davantage d'éclaircies se développeront en soirée et le temps restera sec dans la plupart des régions. En cours de nuit, les nuages en provenance de l'ouest reprendront le dessus et des pluies suivront. Les minima se situeront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés ailleurs. Le vent continuera à se renforcer pour devenir généralement assez fort de secteur sud à sud-ouest. Des rafales jusqu'à 60 km/h, avec des pointes de 70 km/h dans l'ouest, seront à craindre. Dimanche matin, il fera très nuageux avec une zone de pluie qui progressera vers l'est. En cours de journée, des éclaircies se formeront temporairement sur l'ouest et le centre mais de nouvelles précipitations suivront. Les maxima varieront de 10 degrés en Haute Ardenne à 15 degrés dans l'ouest. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à parfois assez fort. Dimanche soir, quelques averses sont encore prévues avant le retour d'un temps sec la nuit avec parfois de larges éclaircies. En Ardenne, des nuages bas domineront le ciel. Minima de 5 à 9 degrés. Vent modéré de sud-ouest. (Belga)