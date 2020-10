Crise au Venezuela - Un ténor de l'opposition, Leopoldo Lopez, en route pour l'Espagne

(Belga) Leopoldo Lopez, ténor de l'opposition vénézuélienne et mentor de son chef de file Juan Guaido, est en route pour l'Espagne après avoir quitté "clandestinement" la résidence de l'ambassadeur d'Espagne à Caracas où il était réfugié depuis 18 mois, a-t-on appris auprès de son père samedi.

"Je peux confirmer qu'il a quitté l'ambassade de sa propre volonté et qu'il est parti en secret, de façon clandestine, du Venezuela en passant la frontière avec la Colombie", a déclaré à l'AFP Leopoldo Lopez -ils portent tous les deux le même nom- qui vit en Espagne. Son fils a quitté la résidence "il y a deux jours environ" et a passé la frontière avec la Colombie vendredi, a-t-il ajouté. "Nous espérons qu'il sera ici demain (dimanche, ndlr)", a dit M. Lopez qui est député européen du Parti populaire espagnol (droite). Leopoldo Lopez, 49 ans, est l'une des figures de l'opposition au président socialiste Nicolas Maduro. Il est considéré comme le mentor politique de Juan Guaido, que près de soixante pays reconnaissent en tant que président par intérim du Venezuela. Ancien maire de la municipalité de Chacao, qui appartient à l'agglomération de Caracas, Leopoldo Lopez avait été arrêté en 2014 et avait passé près de trois ans en prison avant d'être placé en résidence surveillée en 2017. Il devait ainsi purger une condamnation à près de 14 ans de prison, accusé d'avoir incité aux manifestations contre le gouvernement de Nicolas Maduro qui avaient fait 43 morts et plus de 3.000 blessés. Le 30 avril 2019, il était apparu aux côtés de soldats insurgés et de Juan Guaido, qui appelait l'armée à se soulever contre le dirigeant socialiste. Le soir même, il s'était réfugié avec son épouse Lilian Tintori et leur fille dans la résidence de l'ambassadeur d'Espagne à Caracas lorsque le soulèvement avait tourné court. Depuis, son épouse a quitté le Venezuela pour l'Espagne.