Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 15 et le 21 octobre, continue d'augmenter et s'élève désormais à 11.891 (+50%), ressort-il de la mise à jour samedi des chiffres communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano. "On s'attend au cours de la semaine prochaine à dépasser le cap des 20.000 nouveaux cas par jour. En pratique, cela signifie que plus de 1% des Belges seraient contagieux à tout moment", avait indiqué le porte-parole Yves Van Laethem lors d'une conférence de presse tenue ce 23 octobre.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le nouveau taux de reproduction du virus n'est pas connue. Ce samedi 24 octobre, il était de 1,527. Le Rt estime le nombre de personnes qu'une personne infectée peut contaminer. Il se base principalement sur les hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si Rt a une valeur > 1 et diminuer si Rt est < 1.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles admissions: durant la dernière période calculable, la moyenne journalière des nouvelles admissions à l'hôpital pour cause covid est de 432,9 (+85%)

Nombre total de personnes à l'hôpital: 4.401 patients Covid-19 (+8%) dont 708 en soins intensifs (+12%).

Nombre de personnes ayant quitté l'hôpital: entre le 17 octobre et le 23 octobre, 1.427 personnes ont quitté l'hôpital. les nouvelles données n'ont pas encore été communiquées

"La semaine qui est devant nous sera cruciale pour déterminer si on avons réussi à sauvegarder la capacité hospitalière. 'Qui reste à la maison peut sauver des vies'. Nous ne l'avons pas inventé, c'est un slogan qui avait été promu lors de la grippe espagnole, il y a 100 ans", avait indiqué Yves Van Laetem.

TESTS

Au cours de la période du 15 au 21 octobre, 64.900 tests ont été effectués en moyenne chaque jour. Le taux de positivité lors de ces tests augmente encore ce dimanche: la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées atteint désormais 18,3% à l'échelle nationale (+4,1% par rapport à la période précédente).

DÉCÈS

Entre le 13 et le 19 octobre, le virus a fait plus de 39 morts (+11) en moyenne par jour. "La plupart de ces décès se passe dans les hôpitaux. 4 décès sur 10 proviennent de maisons de repos et de soins, ce qui est moins élevé que lors de la première vague", avait précisé Yves Van Laethem.

