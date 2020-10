Manifestation des Arméniens de France pour demander la "reconnaissance" de l'indépendance du Nagorny Karabakh

Des milliers d'Arméniens de France - entre 15 et 20.000 selon les organisateurs, 4.200 selon la police - ont réclamé dimanche à Paris la "reconnaissance" par la France et la communauté internationale de l'indépendance du Nagorny Karabakh, théâtre combats entre forces arméniennes et azebaïdjanaises.

"Stop agression turque-azérie", "Stop indifférence", drapeaux français et arméniens côte à côte, la foule s'est massée place du Trocadéro pour demander que la France abandonne "sa neutralité" vis-à-vis du conflit.

"Nous sommes les descendants du génocide arménien de 1915, des Arméniens sont de nouveau en butte à une tentative d'extermination", a dénoncé, depuis une tribune, Ara Toranian, co-président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF).

Il a accusé "une coalition pan-turque" d'avoir déclenché le conflit fin septembre pour que l'Azerbaïdjan s'empare de l'enclave du Nagorny Karabakh, région à majorité arménienne qui a proclamé son indépendance à la chute de l'URSS, lors d'une guerre ayant fait 30.000 morts.

Aujourd'hui, a dit M. Toranian, "ce n'est pas une guerre quand on a d'un côté la Turquie avec 80 millions d'habitants, les Azéris avec 8 millions, et de l'autre seulement 4 millions d'Arméniens et un petit pan de terre arménienne peuplé de 140.000 habitants". "C'est une tentative de meurtre de masse avec des moyens militaires", a-t-il dit, en dénonçant l'implication de la Turquie.

L'Arménie accuse Ankara d'apporter "un soutien technique militaire" et d'avoir envoyé des "terroristes" aider l'Azerbaïdjan à "recouvrer ses terres occupées", selon les termes employés par M. Erdogan.

S'adressant au ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, Jean-Michel Ekherian, un médecin de retour du Karabakh a assuré que les forces azerbaidjanaises employaient des "armes non conventionnelles".