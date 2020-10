Coronavirus en Belgique: les petits conseils d'Yves Van Lathem avant les vacances de Toussaint

Lors de la conférence de presse de ce lundi 26 octobre, Yves Van Lathem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, a souhaité donner quelques conseils important à avoir en tête, "plus important que les chiffres en eux-mêmes", a-t-il noté.

Alors que les vacances de Toussaint (congé d'automne selon l'appellation officielle) arrivent, il souligne que pendant près de 2 semaines, les enfants seront à la maison, parfois avec leurs parents.

"Si vous ne travaillez pas et si vous ne télétravaillez pas surtout, durant cette période, profitez de la nature, allez faire quelques courses bien sûr, lancez-vous dans des petits travaux à domicile, profitez de la musique que vous aimez écouter, redécouvrez des bouquins ou une série télé bien ficelée, mais surtout, limitez vos contacts. N'essayez pas de chipoter avec les règles, chose qu'on a l'habitude de faire en Belgique pour des tas de choses. Ce n'est pas le moment. Il faut vraiment limiter nos contacts sans chercher à tourner autour du pot et à circonvenir ce qu'on vous recommande. Non, il ne faut pas vivre comme des moines, mais il faut assumer nos responsabilités en ce moment crucial".

Yves Van Lathem recommande d'utiliser les "médias modernes" pour rester en contact avec vos proches, mais surtout, de bien garder nos distances. "C'est le moment ou jamais de découvrir le bouton pause de notre tableau de bord personnel", a-t-il lancé.

Ces 15 jours seront décisifs pour l'évolution de la situation parce que les mesures mettent toujours 10 à 15 jours pour avoir un impact, "décisif, on l'espère". "C'est ce que nous pouvons faire pour aider le système hospitalier à tenir le coup", a-t-il encore expliqué.

