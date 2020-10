Iriscare relance un appel aux volontaires pour les MR/MRS et les hôpitaux

(Belga) L'organisme bruxellois de protection sociale, Iriscare, a lancé lundi un nouvel appel aux volontaires. Après celui du mois d'août, qui concernait les maisons de repos et des repos et de soin, il l'étend désormais aux hôpitaux de la région.

"Toutes les personnes disponibles souhaitant apporter leur aide peuvent s'inscrire sur notre plateforme d'appel aux volontaires. Elles seront contactées par nos services afin d'évaluer leurs disponibilités et leur(s) expertise(s)", précise Iriscare dans un communiqué. Le soutien apporté aux maisons de repos et de soins peut prendre différentes formes: médicale bien sûr, mais également administrative, logistique ou même morale et psychologique pour les résidents. "En plus de cela, au vu de l'augmentation quotidienne du nombre d'hospitalisations, les volontaires qui le souhaitent peuvent également être amenés à oeuvrer dans les hôpitaux", précise Iriscare. "À l'heure où la Belgique s'apprête à traverser une deuxième période de turbulences médicales et sociales, cette aide sera la bienvenue", conclut l'organisme. (Belga)