Le Forem adapte ses prestations et passe en "mode à distance"

(Belga) À la suite des nouvelles mesures prises par le gouvernement wallon pour lutter contre la pandémie de coronavirus, le Forem annonce mardi qu'il sera accessible, à partir de ce mardi 27 octobre, via les canaux à distance pour continuer à soutenir les demandeurs d'emploi et les entreprises. Les centres de formation verront quant à eux leurs activités en présentiel remplacées, autant que possible, par des formations à distance. Ces mesures seront d'application jusqu'au 19 novembre.

Le Forem encourage ses usagers à utiliser en priorité son site internet, le centre d'appels (0800/93.947 pour les demandeurs d'emploi ou le 0800/93.946 pour les entreprises) ou les réseaux sociaux pour s'informer ou entreprendre des démarches en matière d'emploi jusqu'au 19 novembre. (Belga)