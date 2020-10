Donald Trump: qu'en pensent les New-yorkais?

Elections aux Etats-Unis, J-8: New York ne veut plus de Donald Trump

Donald Trump est né et a grandi à New York. Son père était déjà dans l’immobilier lorsqu’il a reçu ses premiers millions pour investir dans ses célèbres tours. Et lorsqu’il a remporté les élections, il disait vouloir partager son temps entre Washington et New York. Mais sa politique isolationniste et ses déclarations ont fait de lui un paria. New York, ville démocrate et élitiste, n’en veut plus. Il n’a pas quitté la ville, il l’a fuie. Première étape de notre carnet de route à travers les États-Unis avec nos envoyés spéciaux, Julien Modave et David Muller.