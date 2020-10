Coronavirus: la Flandre resserre la vis et prend de nouvelles mesures

Le gouvernement flamand ferme ses piscines, les centres de fitness ainsi que tous les bowlings établis sur ton territoire pour contre le rebond épidémique. Les plus de 12 ans ne sont plus autorisés qu'à faire du sport en extérieur, et en groupe limité seulement, a-t-il annoncé mardi soir à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire.

La Flandre durcit à son tour ses mesures sanitaires. Décision prise lors du conseil des ministres du gouvernement flamand. Tous les lieux culturels ferment leurs portes à l'exception des bibliothèques. Fermeture aussi des salles de sport, des piscines et des bowlings. Dans les commerces : pas plus de 2 personnes du même foyer à l'intérieur. Les marchés de Noël seront également interdits au Nord du pays mais les marchés hebdomadaires sont maintenus. Pour ce qui est des cérémonies religieuses et des funérailles, ce sera maximum 40 personnes. L'enseignement secondaire passe en code rouge: généralisation donc des cours à distance. Par contre, les autorités flamandes maintiennent le couvre-feu fédéral décrété entre minuit et 5h du matin. Après l'annonce du gouvernement flamand, le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué mardi soir vouloir inviter les différents ministres-présidents du pays pour "une consultation". "Nos citoyens et entreprises ont tout intérêt à ce que les règles soient claires et sans équivoque pour l'ensemble du pays", a-t-il commenté sur Twitter. COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mardi 27 octobre ?