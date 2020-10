"Tuer" Macron dans un escape game à Toulouse: la gérante en garde à vue

(Belga) "Tuer" Emmanuel Macron lors d'une partie d'Escape game? La gérante de la société proposant ce "jeu" à Toulouse a été entendue mardi pendant plusieurs heures en garde à vue et l'enquête se poursuit, a indiqué le parquet.

"La mise en cause a convenu de la matérialité de ces faits, prétendant cependant ne jamais avoir voulu provoquer directement ou indirectement à la commission d'une quelconque atteinte à l'intégrité physique du président de la République", a précisé le parquet. L'escape game est un jeu où les participants, enfermés dans une pièce, doivent résoudre des énigmes. Selon La Dépêche du Midi qui avait révélé l'existence de ce scénario atypique dans cette salle de jeu, le chef de l'État y est représenté par un mannequin, le visage tuméfié et ligoté sur une chaise roulante. La gérante de l'établissement "s'est dite dépassée par les réactions des clients et par l'emballement médiatique dont elle a ensuite fait l'objet, admettant que ses propos publics ont selon elle parfois dépassé sa pensée", a souligné le parquet. Ayant elle-même fait l'objet de menaces, l'intéressée n'a pas souhaité déposer plainte, a-t-il ajouté. La garde à vue a été levée dans la journée et l'enquête va se poursuivre par l'audition de clients notamment. (Belga)