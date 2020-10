"Charlie Hebdo" caricature Recep Tayyip Erdogan en slip sur sa dernière Une

(Belga) L'hebdomadaire satyrique français Charlie Hebdo a pris le parti de caricaturer le president turc Recep Tayyip Erdogan en Une de son prochain numéro de mercredi, annonce mardi soir le média sur Twitter. La couverture montre Erdogan en slip dans son fauteuil, une canette à la main, alors qu'il soulève avec son autre main la robe d'une femme voilée. Cette dernière, en arrière-plan, s'écrie "Ouuuh! Le Prophète! ". La Une est titrée "Erdogan, dans le privé, il est très drôle".

Ces derniers jours, des propos violents ont été échangés entre M. Erdogan et son homologue Français Emmanuel Macron, après la décapitation d'un professeur d'Histoire qui a montré, lors d'un cours, des caricatures de Mahomet réalisées par Charlie Hebdo. Les mots de M. Macron sur le sujet ont été désapprouvés par Ankara, et M. Erdogan a appelé mardi au boycott des produits français. M. Macron a défendu à plusieurs reprises la liberté d'expression et la liberté de publier des caricatures. Début septembre, Charlie Hebdo a réédité ses caricatures de Mahomet, controversées dans certaines parties du monde musulman. La rédaction de l'hebdomadaire a fait l'objet d'une attaque terroriste en 2015 par des islamistes radicaux dans lequel 12 personnes sont décédées.