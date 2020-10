Coronavirus en Belgique: les cours à distance commencent ce mercredi en secondaire

Les élèves du secondaire au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles passent à l'enseignement à distance dès ce mercredi. La mesure est valable également pour les deux jours suivants.

Si le maintien de l'école en présentiel doit rester une priorité, les experts sanitaires s'inquiètent des très mauvais chiffres de contamination dans la société, et par conséquent des cas constatés dans diverses écoles. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dès lors opté pour l'arrêt temporaire des cours en présentiel pour les élèves du secondaire dès ce mercredi 28 octobre ainsi que pour les deux jours suivants.

La mise en place de ce scénario permettra, selon le rapport des experts, de mieux contrôler l'épidémie dans les établissements scolaires et de repartir sur de nouvelles bases dans la durée, selon le communiqué.

"Il s'agit bien d'une suspension de la présence physique à l'école pour les élèves du secondaire durant ces trois jours et non d'un congé supplémentaire", souligne-t-on.

Comment ces 3 jours d’enseignement à distance vont-ils se passer de manière très concrète. Alain Koeune, directeur du collège Notre Dame à Dinant et président de la fédération des associations de directeurs de l'enseignement secondaire catholique, a expliqué le déroulement d'une journée dans le RTL INFO 7 heures sur Bel RTL.

"À chaque période de cours, l’élève va se diriger vers une classe virtuelle, le professeur va donner des indications théoriques pendant un temps relativement court et puis donnera aux élèves du travail, classé d’ailleurs sur klasroom, explique Alain Koeune. Ils le feront pendant la période de cours normal. À la fin de chaque période de cours, l’éducateur référent prendra contact avec l’élève qui ne s’est pas présenté soit pour prendre de ses nouvelles parce qu’il est possible qu’il soit malade, soit pour vérifier qu’il n’y a pas de problème informatique technique chez lui, ou bien pour lui rappeler de se connecter à toutes les périodes de cours, à l’exception, évidemment, des cours d’éducation physique et de pratique professionnelle."

