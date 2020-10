Vaccin contre le coronavirus: Charles Michel optimiste parle de fin 2020 - début 2021

Invité de RTL France ce matin, le président du Conseil européen Charles Michel s'est montré spécialement optimiste quant à l'arrivée de vaccins contre le Covid-19 : "On espère que d'ici la fin de l'année et au début de l'année prochaine, trois ou quatre vaccins puissent être disponibles. La Commission européenne, au nom des Etats membres, a signé de nombreux contrats pour s'assurer que quand les vaccins seront disponibles, on puisse bénéficier des doses dont nous avons besoin. Mais il est certain qu'on n'aura pas de baguette magique. On ne va pas, en claquant dans les doigts, faire en sorte que tout le monde soit en une fois vacciné. Il y a aura aussi des problèmes logistiques très concrets qui se poser, de transport, de conservation, de déploiement des campagnes de vaccination. C'est pour ça que je veux mobiliser nos chefs d'Etat ou de gouvernement pour prendre des décisions européennes."

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 28 octobre ?