"La mode saisit une époque et un esprit": le Metropolitan Museum propose une magnifique exposition pour son 150e anniversaire (photos)

Répétition, rupture ou réinvention, la mode entretient un rapport complexe au temps, sujet d'une nouvelle exposition du Metropolitan Museum de New York, modifiée en dernière minute pour tenir compte du mouvement "Black Lives Matter".

L'exposition a été retardée de six mois par le virus. Le gala du Met qui généralement la précède - événement mondain de l'année sur la côte Est, organisé chaque printemps par Anna Wintour, grande prêtresse de la mode et du magazine Vogue - a lui été annulé. Pour célébrer le 150ème anniversaire du musée, Andrew Bolton, conservateur du Costume Institute, voulait en valoriser la collection, forte de plus de 33.000 pièces d'habillement et d'accessoires, et favoriser une "méditation sur la mode et la temporalité", a-t-il expliqué en présentant l'exposition, qui s'ouvre jeudi et durera jusqu'au 7 février. "La mode saisit, comme très peu d'autres formes d'expression artistique, une époque et un esprit, pour les projeter vers l'avant", dit Max Hollein, directeur du Met.





Pour autant, M. Bolton ne voulait pas d'une installation simplement chronologique pour cette exposition intitulée "About Time". Il a donc choisi de présenter des duos, deux pièces de deux époques en parallèle (124 au total avec une robe seule pour le final), avec, à chaque fois, des similitudes esthétiques. "Faire coexister passé et présent vous sort du cadre de la chronologie et vous fait envisager le temps d'une façon très différente", selon Andrew Bolton.



Des éléments tirés de garde-robes du XIXème siècle

C'est un dialogue permanent entre les pièces plus anciennes, qui remontent jusqu'aux années 1870, l'époque de la création du Met, et les plus récentes, des années 1960 à nos jours. Des éléments tirés de garde-robes du XIXème siècle se retrouvent exploités par des couturiers modernes particulièrement inventifs, comme Alexander McQueen, Yohji Yamamoto ou John Galliano. Certaines coupes, des boutons, paillettes, broderies ou autres lacets, autrefois signes d'opulence et de statut social, sont aujourd'hui instruments de fantaisie, purement esthétiques. "La mode est toujours dans le mouvement, la nouveauté et l'éphémère et, parfois, l'obsolescence", observe Andrew Bolton. "Mais en même temps, la mode regarde souvent ce qu'elle a fait avant".

Jupe et robes plus courtes, coupes plus fluides, les designers de l'ère moderne mettent au goût du jour des pièces anciennes, comme le célébrissime tailleur Chanel. Assorti à une mini-jupe, il s'offre un coup de frais sous l'impulsion de Karl Lagerfeld, maître absolu de la réinterprétation. Les couturiers d'aujourd'hui jouent aussi d'une palette de matières incomparablement plus large que celle de leurs aînés, du fait des progrès technologiques et de l'évolution des usages.

Anna Wintour, accusée d'avoir favorisé une mode très blanche

Sur une magistrale robe bustier noire, Raf Simons (2013) propose ainsi les fleurs de satin d'Hubert de Givenchy (1957) en cuir, une matière qui ne s'est généralisée que récemment chez la femme. Parfois surgit néanmoins une robe "ancienne", qui a traversé les époques et réussi à rester plus moderne que les modèles hommage qui ont suivi. C'est le cas de plusieurs pièces d'Yves Saint Laurent, et son costume pour femmes de 1976, ou une robe courte avec ceinture de 1966.







Contraint de décaler l'exposition de six mois, Andrew Bolton en a profité pour introduire quelques modifications à la suite des manifestations contre les inégalités raciales après la mort de George Floyd en mai. La version originale de l'exposition "comprenait des designers de couleur, mais pas beaucoup (...), j'ai apporté des changements", reconnaît celui qui travaille en étroite collaboration avec Anna Wintour. Cette dernière est accusée par certains collaborateurs depuis juin - et tout récemment encore dans un long article du New York Times - d'avoir longtemps favorisé une mode très blanche et freiné la promotion de personnes de couleur au sein du groupe Condé Nast.



Présente à la présentation de l'exposition, Anna Wintour, 70 ans, ne s'est pas exprimée. "J'ai sûrement commis des erreurs et, s'il y a eu des erreurs commises chez Vogue sous ma direction, c'est à moi d'y remédier et je suis résolue à le faire", disait-elle récemment, citée par le New York Times. Parmi les modifications apportées: une contribution du couturier noir-américain pionnier Stephen Burrows, dont un modèle côtoie une robe Xuly.Bët, du designer franco-malien Lamine Kouyaté. Le conservateur assure qu'il ne s'agit pas d'une initiative sans lendemain et qu'à compter d'aujourd'hui, toute exposition devra tenir compte du mouvement pour la diversité.

