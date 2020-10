Zeta se renforce en ouragan et va atteindre les côtes de la Louisiane

Un temps rétrogradé en tempête tropicale après avoir traversé la péninsule mexicaine du Yucatan, Zeta est redevenu un ouragan dans la nuit de mardi à mercredi au-dessus du Golfe du Mexique, et devrait frapper dans l'après-midi mercredi les côtes de l'Etat américain de Louisiane.

Zeta est actuellement un ouragan de catégorie 1 sur une échelle de 5, avec des vents soufflant jusqu'à 150 km/h, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami.

Il devrait encore se renforcer dans la journée et frapper la Louisiane dans la région de La Nouvelle-Orléans en catégorie 2, ont averti les météorologistes.

Une alerte ouragan a été émise et s'étend de la ville de Morgan City en Louisiane, jusqu'à la frontière entre le Mississippi et l'Alabama.

Outre les vents et les fortes pluies attendues, le NHC a également mis en garde contre les dangers posés par la montée des eaux de la mer: une alerte à la submersion côtière est en place pour toute une partie du littoral.

"Il semble assez clair maintenant que Zeta frappera directement La Nouvelle Orléans. Finissez de vous préparer ce matin", a tweeté mercredi matin la maire de la ville, LaToya Cantrell. "Assurez-vous que vous avez de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour tous les membres de votre foyer".

Le président Donald Trump a approuvé mardi soir la déclaration d'état d'urgence pour la Louisiane, permettant de débloquer des moyens fédéraux, a annoncé la Maison Blanche.

L'ouragan sera la cinquième tempête portant un nom à toucher les côtes de Louisiane cette année (les tempêtes ne sont nommées à partir d'une certaine intensité).

Les ouragans Laura et Delta ont frappé le littoral de l'Etat à peu près au même endroit récemment.

L'ouragan Zeta, qui s'était formé sur la mer des caraïbes, avait touché terre lundi soir dans les environs de Ciudad Chemuyil, dans l'Etat de Quintano Roo au Mexique. Son passage n'y a pas fait de victimes, selon son gouverneur.

La saison des ouragans, qui n'est pas encore terminée, est particulièrement intense cette année. A cause de l'épuisement de la liste des noms latins prévus, les météorologues ont commencé à les identifier avec l'alphabet grec.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques, qui prévoient une augmentation de la proportion de cyclones de catégorie 4 et 5, les plus destructrices.