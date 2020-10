(Belga) La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès a quitté les soins intensifs de l'hôpital Delta à Bruxelles où elle avait été admise pour une infection au Covid-19, a-t-elle annoncé mercredi sur Twitter. L'ancienne Première ministre reste néanmoins hospitalisée.

"Mon état de santé me permet de quitter les soins intensifs mais je resterai encore un peu à l'hôpital", a-t-elle écrit sur le réseau social. "Vos nombreux messages d'affection et de soutien m'ont beaucoup touchée et m'ont donné de la force", a-t-elle ajouté. Sophie Wilmès a été prise en charge jeudi dernier aux soins intensifs après avoir annoncé le 17 octobre son infection au coronavirus, à la suite d'un test positif. Selon l'ex-Première ministre, la contamination était probablement survenue au sein de son cercle familial. (Belga)