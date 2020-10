 Les tests de Mathieu: Coyote a bien changé en 10 ans, mais parvient-il encore à justifier son abonnement face à Waze?

Le pionnier français des avertisseurs de radars (puis de dangers) sur la route est arrivé en Belgique en 2009. Il y a bien creusé son trou: notre pays est le plus rentable… Mais pour autant, son modèle payant (13€/mois) tient-il le coup face à la concurrence féroce et gratuite proposée par Waze ? On a posé la question au responsable local, Vincent Hebert.

L'essor rapide du smartphone et la numérisation de notre société ont des conséquences importantes sur notre paysage économique, depuis quelques années, et pour quelques années encore. Souvent, des acteurs bien implantés se voient détrônés par l'arrivée d'une start-up qui parvient à développer rapidement un logiciel ou une application qui bouleverse le marché.

Pensez à l'entreprise néerlandaise Tomtom, bien tranquille lorsqu'elle vendait ses GPS à la moitié des automobilistes de la planète, et qui a pleuré toutes les larmes de son corps en voyant arriver les smartphones puis Google Maps, une solution gratuite, sans publicité, et intégrée dans tous les Android vendus dans le monde. L'essor de la 3G puis de la 4G a rendu son utilisation tout-à-fait pratique, et la fin des frais de roaming a permis d'utiliser cette application (qui a besoin d'une connexion quasi permanente pour bien fonctionner) dans toute l'Europe sans supplément.

Dès lors, en recevant un communiqué de presse de Coyote évoquant quelques nouveautés intéressantes, je me suis posé cette question: cela vaut-il encore la peine d'acheter ce boitier et de dépenser plus 13 euros par mois pour avoir des informations/avertissements que, a priori, on obtient tout-à-fait gratuitement via une application aussi populaire et efficace que Waze ?

Pour concrétiser mes réponses, j'ai essayé le Coyote Up et j'ai discuté avec un responsable local de Coyote, Vincent Hebert.

Un petit format qui vous écoute et vous interpelle

Le Coyote Up, 229€, est la nouvelle version du célèbre boitier de l'entreprise française, qui est très active dans notre pays, depuis environ 10 ans. "On compte 1.650.000 utilisateurs payants rien qu'en Belgique. Par rapport au nombre d'habitants et au nombre de voitures, c'est le premier pays", commence mon interlocuteur. Environ la moitié d'entre eux utilisent l'application Coyote pour smartphone, l'autre "un boitier dédié".

Discret et petit (9,5 x 7,1 x 1,7 cm pour 140 grammes), le Coyote Up se fixe aisément sur votre tableau de bord, à l'aide du support en caoutchouc muni d'un adhésif. Il suffit d'enfoncer l'appareil sur ce socle pour le fixer. Il y a un écran tactile de 3,5", un bouton de déclaration (voir plus bas) et un bouton On/Off.

Comme les Coyote Mini et Nav Plus, le Up est équipé du contrôle vocal. Vu que c'est avant tout un appareil destiné à améliorer la sécurité routière de votre trajet, il est essentiel qu'il ne vous fasse pas perdre la route des yeux. Or, sans contrôle vocal, vous devez appuyer sur quelques boutons pour signaler un "évènement".

Le Up est donc équipé d'un micro ouvert en permanence, et qui réagit quand vous dites (assez fort) "Hey Coyote". Vous pouvez ensuite donner des indications basiques comme "Pneu sur la route" ou "Radar mobile". Il faut parler assez fort et si la radio fonctionne, ce n'est pas évident de se faire comprendre.

Notez que le Coyote Up est proactif, et vous demande de confirmer ou non la présence du véhicule en panne signalé par un autre membre, de la zone de travaux, du radar mobile, etc… Lorsque vous arrivez à hauteur de l'évènement, l'appareil vous demande à voix haute de confirmer par Oui ou Non. Là aussi, il vaut mieux que la musique n'aille pas trop fort, sinon le Coyote Up ne vous comprend pas, et continue de vous poser la question.





Le recours au tactile nécessaire

L'assistant vocal n'est pas aussi développé que celui de Google ou d'Amazon, et c'est logique vu la taille de l'entreprise Coyote. Il n'est par exemple pas possible de signaler une modification de la vitesse maximale avec la voix, ou de lui demander des actions plus complexes (genre: "il y a 3 voitures impliquées dans un accident dans le sens inverse sur l'autoroute", ça ne marche pas).

Pour signaler une vitesse différente que celle indiquée sur le boitier Coyote Up, il faut pour cela appuyer sur l'écran, dans la zone indiquant justement la vitesse, et préciser la nouvelle limite, temporaire en cas de travaux ou définitive.

Le gros bouton central, baptisé 'bouton de déclaration', vous permet de signaler les mêmes évènements ou problèmes qu'avec la voix. Utiliser ce petit écran tactile, cependant, n'est pas forcément aisé, surtout si le boitier n'est pas fixé juste à côté du volant.

De manière générale, j'ai apprécié mon test. Le Coyote est un bon accompagnateur de route, qui vous prévient des dangers et des radars fixes et mobiles, avec du bruit et des lumières rouges à l'approche d'un évènement.

95% des signalements ne concernent PAS les radars mobiles: Coyote a un truc "génial"

La source des infos des Coyote a toujours été sa grande et fiable base d'utilisateurs, qui se préviennent les uns les autres quand ils remarquent un radar mobile, un ralentissement, un rétrécissement, un véhicule arrêté, un accident, un objet sur la voie, etc…

Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, "95% des remontées de notre communauté concernent actuellement des perturbations" et non des signalements de radars mobiles. "C'est vrai qu'on s'est fait connaître par les radars mobiles: le premier boitier, en 2009 en Belgique, ne signalait que ça".

Mais depuis quelques années, Coyote, en partenariats parfois avec les autorités locales, met à jour ses services et inclut des signalements de zones dites sensibles.

"Nous avons un modèle payant, donc les utilisateurs nous challengent, ils sont de plus en plus exigeants, et veulent de plus en plus d'informations. Par exemple, depuis 2015, la police en Belgique a la main sur notre base de données, et elle a déjà envoyé plus de 4.500 messages localisés sur les boitiers. Par exemple, si une autoroute est coupée à Liège à cause d'un gros carambolage, un message ciblé sur la zone va être envoyé. De plus, avec les Régions, on a sorti un fichier des points noirs, les endroits récurrents où les utilisateurs signalent des accidents. Puis il y a les virages dangereux, c'est la sécurité prédictive, c'est génial. On a mis deux ans à breveter ce nouveau service: on a analysé l'ensemble des 370.000 virages de Belgique. On en a extrait 23.000 qui sont dangereux en fonction d'un algorithme assez poussé qui prend en compte la vitesse de décélération, le contexte et l'analyse des passages de notre communauté. Et on en déduit une vitesse recommandée qui sera affichée".

Face à une concurrence gratuite comme Waze, comment justifier les prix du Coyote ?

Fort de toute cette expertise, Coyote n'a pas peur de la concurrence ; et on pense immédiatement à Waze, l'application de navigation communautaire dans laquelle les utilisateurs signalent des évènements ou problèmes identiques à ceux de Coyote (perturbations, travaux, radars, etc), afin de prévenir la communauté qui voyagent sur la même portion. Le gros avantage, c'est que la cartographie et la navigation sont intégrées dans Waze. Donc le service sait où vous allez, et peut mieux prédire les perturbations/évènements à venir ; quand Coyote se contente avec le Up de vous ce qui se passe sur la route devant vous, sans savoir si vous allez ou non quitter l'autoroute ou la nationale :



Waze sur sur Android Auto : les mêmes signalements que Coyote

Cerise sur le gâteau: Waze est gratuit et financé par la publicité (principalement sous forme de lieux sponsorisés s'affichant sur la carte). Rappelons que Coyote est payant: il faut obligatoirement un abonnement de 13€ par mois, mais vous pouvez régler 2 ans (288€) ou 4 ans (499€) d'un seul coup, ce qui fait baisser la facture.

Cette situation n'a pas l'air d'inquiéter Coyote. "Si tant est que Waze nous fait de la concurrence, ce n'est que sur une partie de notre business. Chez nous, les gens sont attachés au boitier. Les gens qui roulent beaucoup passent du temps au téléphone, ils veulent un boitier à part dédié à la sécurité routière", et non passer de l'application Waze aux appels, etc. Des gens "qui paient pour un service, et qui donc sont très actifs, c'est ce qui fait notre réussite".

De plus, "les données de nos clients ne sont pas revendues pour de la publicité ciblée, tout est anonymisé; après les gens font leur choix, bien sûr".

Dans les faits, cependant, j'ai fait plusieurs trajets sur autoroute avec Waze sur l'écran de mon ordinateur de bord (via Android Auto) et le Coyote Up juste au-dessus. Force est de constater que j'ai remarqué les mêmes notifications au même moment, et les mêmes possibilités de signalement d'évènements/dangers. L'interface visuelle de Waze est totalement différente (elle inclut la navigation), mais il faut l'avouer, très agréable, fluide, pratique. Et ludique aussi, avec par exemple la possibilité actuellement d'utiliser des icônes et graphismes issus de l'univers Batman... Waze à 130 millions d'utilisateurs actifs, mais impossible de savoir combien en Belgique.

Notre conclusion, ce sera la santé financière de Coyote, finalement l'unique baromètre pour savoir si la concurrence (Waze principalement), active depuis plusieurs années, lui est néfaste. "On reste fort sur 4 marchés: Benelux, France, Espagne et Italie. On a la chance d'avoir la récurrence de nos abonnés: on est toujours en croissance en terme de rentabilité. Bien entendu, on ne connait plus les croissances à +50% du nombre d'abonnés, on est davantage à +3, +4%, ce qui est normal". Bref: ce ne sont pas les meilleures années de Coyote, mais l'entreprise gagne encore de l'argent et des abonnés. Et c'est déjà pas mal…