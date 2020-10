Coronavirus en Belgique: pour palier l'absence de prof, des écoles bruxelloises font appel à des futurs instituteurs (vidéo)

Les écoles manquent parfois d'enseignants à cause du coronavirus. Les heures d'étude et les fermetures ont été nombreuses ces dernières semaines. Pour remplacer les professeurs absents et maintenir les établissements ouverts, une solution a donc été trouvée: faire appel à des étudiants.

Faire appel à des étudiants pour maintenir les établissements ouverts, c'est l'idée qui prime dans plusieurs écoles de Bruxelles. Des étudiants de troisième année d'instit primaire et maternelle de Fransisco Ferrer apportent leur soutien aux équipes éducatives. Ils viennent donner cours depuis mardi. Au total, ils sont 40, dont deux futures institutrices, à l'école primaire de Hembeek. L'objectif est aussi de poursuivre les apprentissages des plus jeunes. Les étudiants sont soutenus par l'école, mais aussi par leur formateur. À l'école primaire de Hembeek, il manque 1/5 des enseignants, en grande partie à cause du coronavirus. L'initiative est vue comme un soulagement pour les directions et une opportunité pour les étudiants. COVID 19: où en est l'épidémie ce jeudi 29 octobre?