Voici les 5 personnalités et événements qui ont le plus marqué les Belges ces 20 dernières années

"Les 20 années qui ont bouleversé nos vies". C'est le titre d'une grande enquête RTLinfo/Paris Match. Ce jeudi dans le RTLINFO Bienvenue, notre journaliste Alix Battard recevait à cette occasion Marc Deriez, le rédacteur en chef de Paris Match Belgique.



TOP 5 des personnalités mondiales qui ont marqué les 20 dernières années :



- Barack Obama (59%)

- Nelson Mandela (37%)

- Donald Trump (31%)

- Oussama Ben Laden (25%)

- Michael Jackson (24%)



TOP 5 des évènements internationaux qui ont marqué les 20 dernières années :



- Les attentats de NY(66%)

- Les attentats en France (62%)

- Pandémie Covid 19 (62%)

- Le TSunamie en Indonésie (36%)

- Les incendies en Australie (30%)



TOP 5 des thèmes qui ont marqué les 20 dernières années :



- Terrorisme Mondial (62%)

- Réchauffement Climatique (54%)

- Les Maladies (53%)

- Catastrophes Naturelles (46%)

- La Révolution Numérique 43%)

On est à 5 jours d'une nouvelle élection présidentielles aux Etats-Unis et selon les résultats de ce sondage, l'homme qui a marqué l'actualité mondiale ces 20 dernières années c'est Barack Obama. Pourquoi ?



Tout simplement parce qu’il symbolise un espoir, l’espoir d’un monde meilleur. Même s’il n’est pas arrivé au bout de tout ce qu’il voulait faire, il reste dans les mémoires comme quelqu’un qui a fait avancer les choses. Le deuxième, c’est Nelson Mandela, quelqu’un qui est décédé depuis 7 ans et même auprès des jeunes générations, il a été plébiscité. Ça veut dire que réellement, notre société a besoin d’espérer.

Avec Donald Trump en troisième position et Oussama Ben Laden en quatrième, on n’est plus dans l’espoir ?



Non, mais ça a marqué les gens sur l’aspect négatif des choses. Effectivement, Oussama Ben Laden personne ne savait qui c’était avant. Donc, ils se souviennent. En plus c’est très fort lié aux attentats de New-York. Et Donald Trump, toute la vie est impactée par rapport à tout ce qu’on sait sur lui et tout ce qu’on raconte.

C’est un top 5 assez hétéroclite. Vous vous y attendiez ?

Je m’attendais pas du tout aux deux premiers et c’est rassurant parce qu’ils y trouvent quelque chose. Franchement, l’élection, ça a été comme une lumière énorme dans la grisaille et d’ailleurs on a bien vu que, derrière, Trump a modifié toute une série de mesure appliquées par Obama. Donc, on sent que les gens ont besoin de ça et forcément ont été impactés par cette élection.



On voit la place d’Oussama Ben Laden dans ce classement parce qu’évidemment les attentats du 11 septembre, c’était au tout début de ces années 2000 mais ça reste le fait marquant de ces 20 dernières années ?



Très peu de gens ignorent ce qu’ils ont fait ce jour-là, à ce moment-là. Malheureusement ce sondage, se vérifie par l’actualité. Encore aujourd’hui, le terrorisme est présent. Lorsque nous avons organisé le sondage, on était persuadé que le Covid allait être premier sur les faits marquants du monde et on se rend compte que les gens craignent plus le terrorisme qu’ils ont peur du Covid (…)