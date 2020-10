(Belga) Entre le 4 mai et le 23 octobre, 54 entreprises ont été fermées pour non-respect des règles sanitaires, a indiqué jeudi à la Chambre le ministre fédéral de l'Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

Le ministre était interrogé par Nadia Moscufo (PTB), Sophie Thémont (PS) et Cécile Cornet (Ecolo) à propos des contrôles effectués dans les entreprises pour vérifier le respect des règles sanitaires destinées à ralentir la propagation du coronavirus. Pierre-Yves Dermagne a communiqué des chiffres actualisés par rapport à ceux publiés mercredi dans L'Echo et De Tijd. Entre le 4 mai et le 23 octobre, 1.030 plaintes ont été enregistrées, 130 contrôles ont été effectués à distance et plus de 5.200 sur place. Au total, 3.280 infractions ont été constatées. Celles-ci ont débouché sur 3.163 avertissements. 47 entreprises ont obtenu un délai pour se conformer aux normes, 19 ont reçu un pro justitia et 54 fermetures ont été décrétées. Pierre-Yves Dermagne a justifié le nombre important d'avertissements: "il s'agit souvent d'infractions mineures", a-t-il déclaré. Le ministre a assuré que des contrôles seront encore effectués, et même intensifiés. Les plaintes et les infractions seront compilées dans une base de données permettant ainsi de déterminer quels secteurs ou entreprises sont les plus concernées. Enfin, Pierre-Yves Dermagne a annoncé la publication vendredi d'une troisième version du guide générique à destination des entreprises. (Belga)