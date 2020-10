France: un homme armé tué par la police à Avignon, la piste islamiste écartée

(Belga) Un homme de 33 ans, qui menaçait des passants dans la rue à Avignon, dans le sud-est de la France, avec une arme de poing, a été tué jeudi matin par les forces de police, ont indiqué les autorités locales qui ont écarté la piste islamiste.

"On s'écarte de la piste islamiste. L'homme avait un suivi psychiatrique et a tenu des propos incohérents", a indiqué à l'AFP le parquet d'Avignon. La police est intervenue peu après 10H00 appelée par un passant signalant qu'un homme équipé d'un pistolet menaçait des gens. "L'homme a foncé sur eux avec son arme et a été tué par les forces de l'ordre", a expliqué un porte-parole de la police d'Avignon. "Il n'y a pas de blessé", a poursuivi cette source. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. L'incident intervient alors que le niveau de sécurité a été porté au niveau "urgence attentat" après l'attaque jeudi matin contre une église à Nice, dans le sud-est de la France, qui a fait trois morts. (Belga)