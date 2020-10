FWB: un million d'euros pour l'achat de livres à destination des bibliothèques et CPAS

(Belga) La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a libéré un million d'euros pour un "achat massif" de livres pour les bibliothèques publiques et les CPAS wallons et bruxellois, a-t-on appris jeudi dans un communiqué. Une démarche qui s'inscrit dans un plan de soutien à la chaîne du livre dans le contexte de la crise sanitaire.

Les bénéficiaires directs seront, à parts égales, les bibliothèques publiques (0,5 million d'euros) et les CPAS et associations de terrain avec lesquelles ils travaillent (0,5 million). Les commandes pourront être passées, durant tout le mois de novembre, auprès des 63 libraires AMLI (Association momentanée des librairies indépendantes). L'opération fait d'une pierre deux coups en promouvant d'une part la lecture auprès de publics parfois éloignés de celle-ci et en soutenant financièrement la chaîne du livre en Fédération Wallonie-Bruxelles. En outre, les ouvrages concernés doivent répondre à différents critères "stricts visant à soutenir les différents acteurs de la chaîne du livre francophone belge." "À travers cet achat massif de livres, nous avons cherché à mettre en œuvre une mesure équitable qui bénéficie à chacun des maillons de la chaîne du livre, de nos autrices et auteurs à nos libraires indépendants, en passant par nos éditeurs et distributeurs. L'année 2020 est une année douloureuse pour le secteur du livre, fragilisé par la crise sanitaire et les effets retards qui se prolongeront encore pendant plusieurs mois. Nous avons également cherché à faire bénéficier de cette mesure celles et ceux qui en ont le plus besoin", commente dans un communiqué la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, pour qui "plus que jamais, l'accès au livre est un accès à la culture qui est fondamental dans le contexte que nous vivons". (Belga)