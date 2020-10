Le niveau de la menace inchangé, mais vigilance accrue autour des intérêts français

(Belga) Le niveau de la menace terroriste en Belgique reste inchangé, malgré l'attaque au couteau qui a fait trois victimes jeudi matin à Nice, ont confirmé l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) et le Centre de crise. Une attention accrue sera toutefois portée sur les intérêts diplomatiques français dans notre pays, indique le cabinet de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

Le niveau de la menace en Belgique est actuellement de deux sur une échelle de quatre, ce qui correspond à un risque général moyen d'attentat. L'Ocam ne communique en revanche pas sur des niveaux de menaces spécifiques liés à certains lieux plus sensibles. Le Centre de crise se veut également discret et ne communique pas sur d'éventuelles mesures supplémentaires qui seraient prises pour protéger de potentielles cibles françaises dans notre pays. Du côté du cabinet de la ministre de l'Intérieur, on se contente de dire qu'une vigilance accrue est en vigueur par rapport à des intérêts diplomatiques français. Le Premier ministre Alexander De Croo avait indiqué jeudi à la Chambre que l'Ocam était occupé à évaluer la situation. "J'ai donné l'ordre aux services de renseignements et de sécurité de formuler un avis au gouvernement pour qu'il agisse rapidement si une protection supplémentaire s'imposait", avait-il ajouté. La séance plénière de la Chambre avait débuté par une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque au couteau de Nice. (Belga)